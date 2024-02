Come bloccare un utente TikTok

TikTok è una presenza esplosiva per la creazione di contenuti nonostante le alternative TikTok . Con favolosi telefoni con fotocamera per catturare brevi clip TikTok, il mondo è nelle tue mani. La popolarità della piattaforma porta tossicità indesiderata da parte di altri utenti TikTok e spam. Ecco come bloccare gli utenti TikTok che utilizzano l’app mobile e il sito Web per mantenere indisturbate le tue attività TikTok.

Blocca un utente sull’app mobile TikTok per Android o iOS

Quando troll e sconosciuti compaiono nel tuo feed, blocca il profilo TikTok dell’utente. Non vedi le sue attività o commenti dopo che un utente è stato bloccato. Leggi qui sotto per saperne di più. Puoi applicare questi passaggi alle versioni Android e iOS dell’app.

Apri l’ app mobile TikTok e seleziona un profilo TikTok. Tocca l’ icona di condivisione in alto e seleziona Blocca Una finestra chiede di confermare il blocco. Tocca nuovamente Blocca

Come bloccare qualcuno sul sito web di TikTok

Come l’app TikTok, puoi bloccare un utente TikTok dal sito web. Controlla i passaggi seguenti per sapere come

Passare a TikTok.com e fai clic su un profilo TikTok e seleziona l’ icona a tre punti

Fare clic su Blocca

Fare clic su Blocca per confermare

Come bloccare più persone su TikTok contemporaneamente

Prendi in considerazione il blocco in blocco se hai più utenti da bloccare. Gli account bot possono contribuire allo spam, che può rapidamente sfuggire al controllo. Segnala questi account a TikTok prima di utilizzare la funzione di blocco.

L’opzione di blocco potrebbe non essere sufficiente se lo spam e le molestie provenissero dal video TikTok di qualcun altro. In questi casi, elimina il tag da questi video TikTok per evitare attenzioni indesiderate.

Passa a un video TikTok e tocca Commenti . Tocca e tieni premuto mentre passi il mouse sopra un utente nella sezione commenti e seleziona Gestisci più commenti . Seleziona gli utenti che desideri bloccare (un massimo di 100) e tocca Altro . Tocca Blocca account .

Aumenta il livello del tuo profilo TikTok andando in diretta

Dopo aver acquisito familiarità con questa popolare piattaforma, puoi utilizzare TikTok per condividere i tuoi contenuti. Potresti imbatterti in alcune sfide quando decidi di andare in diretta su TikTok . A differenza di Twitch e YouTube, la piattaforma ha delle restrizioni in gioco. TikTok richiede 1.000 follower per sbloccare la funzione live, il che significa che aumentare il numero dei follower potrebbe essere complicato (per un hobbista). Con un po’ di ricerca e pianificazione, chiunque può farlo.

VIA