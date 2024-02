Come creare un gruppo Famiglia Google

Le nostre vite in questa era digitale dipendono dai dispositivi mobili per connetterci al mondo online. Quando accedi con il tuo account Google sul tuo smartphone o tablet Android , puoi utilizzare Google Play Store per le app e accedere ai principali servizi Google. Ma supponiamo che tu voglia condividere o unificare l’esperienza Android con la tua famiglia. Questa guida spiega come configurare un gruppo Famiglia Google e ne illustra i numerosi vantaggi.

Come creare e gestire il tuo primo gruppo Famiglia Google

Configurare la funzione Gruppo famiglia Google sul tuo account Google principale è un processo semplice e richiede solo pochi minuti. Visiterai il sito Web e invierai inviti alle persone che desideri includere nel tuo gruppo. Dopo che avranno accettato il tuo invito, gestisci la tua esperienza dalla dashboard principale e decidi cosa vuoi condividere con loro.

Per configurare il tuo gruppo Famiglia Google, segui questi passaggi:

Visita la pagina del gruppo Famiglia Google da un browser web. Clicca sul pulsante Crea un gruppo familiare . Accedi con il tuo account Google principale Seleziona il tuo account come gestore della famiglia facendo clic sul pulsante Conferma . Digita o seleziona un nome dall’elenco o inserisci un indirizzo email. Puoi selezionare fino a cinque Account Google per unirti al tuo gruppo Famiglia. Seleziona Invia quando sei pronto per invitare quelle persone. Dopo che ogni persona ha accettato l’invito via email, viene aggiunta al tuo nuovo gruppo Famiglia Google.

Puoi visualizzare e gestire i membri o le impostazioni del gruppo dalla dashboard La tua famiglia su Google . Puoi anche selezionare quali servizi Google condividere e controllare le funzionalità di controllo genitori.