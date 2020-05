Amazon presenta il nuovo Fire HD 8, prezzi da 99,99 Euro

Amazon rinnova la sua gamma di tablet Fire con il lancio del nuovo Fire HD 8, nuova evoluzione del tablet economico da 8 pollici di Amazon. Il dispositivo è già disponibile in prenotazione con prezzi da 99 Euro e consegne previste a partire dal prossimo 3 giugno 2020 per tutte le varianti in listino.

La gamma Fire HD 8 si articola in due versioni. Il modello da 32 GB ha un prezzo di 99,99 Euro (114,99 Euro senza offerte speciali incluse) mentre la versione da 64 GB costa 129,99 Euro (oppure 144,99 Euro con le offerte speciali). Entrambe le varianti del Fire HD 8 sono disponibili esclusivamente con il supporto alla connettività Wi-Fi.

Il nuovo tablet di Amazon presenta un display da 8 pollici con risoluzione HD (1280 x 800 pixel) supportato da un SoC dotato di CPU Quad-Core con frequenza massima di 2 GHz. Il modello non è stato ufficializzato ma Amazon conferma un incremento del 30% nelle prestazioni rispetto alla generazione precedente.

A completare la scheda tecnica del dispositivo troviamo 2 GB di memoria RAM, una porta USB-C, una camera anteriore da 2 Megapixel, una camera posteriore da 2 Megapixel, un jack audio ed una batteria in grado di garantire sino a 10 ore di utilizzo. Il tablet presenta dimensioni pari a 202 x 137 x 9,7 mm con un peso di 335 grammi.

