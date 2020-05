Sony: vendite di smartphone al minimo storico nel primo trimestre del 2020

Nonostante i numerosi tentativi, il rilancio di Sony nel mercato smartphone è ancora molto lontano. Il costruttore nipponico, infatti, ha chiuso il primo trimestre del 2020 con un record negativo di vendite di smartphone. Come confermano i dati ufficiali, infatti, Sony ha commercializzato soltanto 400 mila unità dei suoi smartphone Xperia in tutto il mondo nel corso del primo trimestre del 2020.

Rispetto al primo trimestre dello scorso anno, le vendite di Sony hanno fatto registrare un calo netto. Nel primo trimestre del 2019, infatti, Sony raggiunse un totale di 1,1 milioni di unità vendute. Il confronto tra il 2019 ed il 2020 conferma un calo superiore al 60% per la casa costruttrice nipponica.

Ricordiamo che Sony ha in cantiere il lancio di due smartphone, presentati ufficialmente lo scorso mese di febbraio ma ancora i nattesa del debutto. Si tratta del top di gamma Xperia 1 II e del mid-range Xperia 10 II, progetti che probabilmente avranno un impatto molto limitato sulle vendite complessive del brand.

Nel secondo semestre del 2020 potrebbero arrivare nuovi smartphone. Di certo, nonostante le vendite limitate, Sony non ha intenzione ad abbandonare la sua divisione mobile che ha un ruolo strategico per l’azienda anche solo per le attività di ricerca e sviluppo connesse ai sensori fotografici per dispositivi mobili che rappresentano un business sempre più importante per Sony.