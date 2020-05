Samsung Galaxy Note 20: il display avrà un refresh rate più basso rispetto ai Galaxy S20

Continuano i rumors sulle caratteristiche tecniche del display dei nuovi Samsung Galaxy Note 20 e Note 20+. Secondo nuove indiscrezioni di queste ore, infatti, solo il Galaxy Note 20+ potrà contare su di un display con refresh rate da 120 Hz, elemento presente anche sulla gamma S20 (ma solo con risoluzione Full HD+).

Il Samsung Galaxy Note 20, invece, dovrebbe presentare un display con refresh rate di 60 Hz. La scelta sarebbe legata sia alla volontà di differenziare al massimo le due varianti (rendendo il Note 20+ il vero top di gamma) che per contenere i costi di produzione del modello più compatto.

Ricordiamo che, secondo i rumors dei giorni scorsi, il Samsung Galaxy Note 20 avrà un display da 6.42 pollici con rapporto tra le dimensioni di 19,5:9 e risoluzione di 2345 x 1084 pixel. Per il top di gamma Note 20+ è prevista la presenza di un display da 6.87 pollici con rapporto tra le dimensioni di 19,3:9 e risoluzione di 3096 x 1444 pixel.

Ricordiamo che Samsung non realizzerà una variante Ultra della gamma Note 20. Il debutto dei nuovi smartphone è atteso per il prossimo mese di agosto. Maggiori dettagli sulle specifiche arriveranno, di certo, nelle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul futuro della gamma Note 20.q