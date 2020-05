Motorola Edge+: confermati due major update per il nuovo top di gamma

Le vendite del nuovo Motorola Edge+, il primo top di gamma di Motorola degli ultimi, sono iniziate nel corso della giornata di ieri. Lo smartphone, dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 865, è acquistabile su Amazon con un prezzo di listino di 1199 Euro (per il lancio c’è una promo che garantisce 50 Euro di buono sconto per fare altri acquisti su Amazon).

Con l’avvio delle vendite, Motorola ha confermato che il nuovo Motorola Edge+ riceverà due major update, passando così da Android 10 ad Android 12. Inizialmente, Motorola aveva anticipato che per il nuovo Edge+ ci sarebbe stato un solo major update, una notizia che era stata accolta in modo molto negativo sia dagli addetti ai lavori che dai potenziali acquirenti dello smartphone. Il rilascio di due major update rappresenta il “minimo sindacale” per un top di gamma.

Per ora, Motorola ha corretto il tiro parlando di “almeno due major update“. Non è escluso, quindi, che ci sia il rilascio anche di un (improbabile) terzo aggiornamento che andrebbe a prolungare il supporto software per lo smartphone che segna il ritorno di Motorola nel mercato di fascia alta. Da notare, invece, che il Motorola Edge con Snapdragon 765G potrebbe avere un solo aggiornamento.

