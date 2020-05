Surface Go 2 partono le vendite in Italia, ecco prezzi e varianti disponibili

Dopo una breve fase di pre-ordine, prendono il via le vendite del nuovo Surface Go 2, il nuovo tablet Windows 10 che punta a ritagliarsi uno spazio importante tra i migliori tablet sul mercato. A differenza della prima generazione, il nuovo Surface Go 2 è disponibile in più varianti con l’obiettivo di soddisfare al massimo le esigenze degli utenti.

Il modello base presenta il processore Intel Pentium Gold 4425Y con 4 GB di RAM e 64 GB di storage eMMC. Questa variante è disponibile ad un prezzo di 479 Euro. Il nuovo Go 2 con CPU Pentium può essere acquistato anche con 8 GB di RAM e 128 GB di storage SSD. In questo caso, il prezzo di listino è di 639 Euro.

Per gli utenti più esigenti c’è anche il Surface Go 2 con Intel Core m3-8100Y, CPU decisamente superiore in termini di potenza rispetto al Pentium. Questa variante ha 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno SSD è di 729 Euro ma c’è anche una variante con supporto LTE che viene proposta a 839 Euro.

Il Surface Go 2 ha un display da 10.5 pollici con risoluzione Full HD e rapporto tra le dimensioni di 3:2. Le dimensioni del tablet sono le stesse della prima generazione ma la diagonale del display è maggiore grazie alla riduzione delle cornici. La tastiera-cover, da acquistare a parte, è la stessa vista sul primo modello (chi ha quella del Surface Go potrà utilizzarla anche per il Go 2).