Surface Book 3: disponibile in preordine su Amazon con consegne dal 5 giugno

E’ disponibile in preordine su Amazon il nuovo Surface Book 3, la terza generazione dell’ultrabook 2 in 1 di Microsoft. Il dispositivo è ordinabile su Amazon Italia dove è possibile acquistare sia la versione da 13.5 pollici che la più grande e potente variante da 15 pollici. Le prime consegne del nuovo Book 3 partiranno dal prossimo 5 giugno 2020.

Per quanto riguarda il listino prezzi, invece, il Surface Book 3 da 13.5 pollici parte da 1850 Euro. Il modello base ha il processore Intel Core i5, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage SSD. Per quanto riguarda la versione da 15 pollici, si parte da ben 2.649 Euro. Il modello base, in questo caso, monta il processore Intel Core i7 affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage SSD.

Ecco i link per preordinare su Amazon Italia il nuovo Surface Book 3:

Ricordiamo che dalla scorsa settimana è disponibile in Italia anche il Surface Go 2, l’entry level della gamma Surface. Il tablet compatto con sistema operativo Windows 10 è ordinabile a partire da 479 Euro. Ecco le versioni disponibili su Amazon: