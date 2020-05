Samsung Galaxy Note 20+: tra le specifiche esclusive anche un sensore da 108 Megapixel

Continuano i rumors sui nuovi Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20+, i nuovi top di gamma che la casa coreana presenterà, in via ufficiale, in occasione di un evento che dovrebbe svolgersi nel corso del prossimo mese di agosto. Gli ultimi aggiornamenti sui progetti riguardano il Samsung Galaxy Note 20+ ed, in particolare, il suo comparto fotografico.

Secondo le indiscrezioni di oggi, infatti, il Samsung Galaxy Note 20+ sarà il solo smartphone della gamma Note 20 a poter contare su di un sensore da 108 Megapixel. Al momento, non ci sono informazioni precise su questo sensore che potrebbe essere un’evoluzione del sensore da 108 Megapixel montato dal Galaxy S20 Ultra. In sostanza, il nuovo Note 20+ potrebbe garantire un nuovo passo in avanti delle performance fotografiche.

Il Galaxy S20 Ultra ha convinto ma non ha stupito (probabilmente anche per via di un sensore ancora acerbo e di un software non perfetto). Il nuovo Samsung Galaxy Note 20+ potrebbe avere tutte le carte in regola per sfruttare al meglio il lavoro fatto con S20 Ultra e massimizzare la qualità del comparto fotografico.

Ricordiamo, infine, che il nuovo Samsung Galaxy Note 20+, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe presentare ben 16 GB di memoria RAM e dovrebbe arrivare sul mercato con il nuovo SoC Exynos 992.