Samsung Galaxy Note 20: tra le novità anche il SoC Exynos 992

Tra le novità che caratterizzeranno la scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy Note 20, in uscita nel corso della prossima estate, potrebbe esserci anche il nuovo SoC Exynos 992, un chipset non ancora annunciato ufficialmente. Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo SoC dovrebbe essere realizzato con processo produttivo a 6 nm e dovrebbe offrire prestazioni leggermente superiori all’Exynos 990 e allo Snapdragon 865.

Il principale punto di forza del SoC che potrebbe debuttare sul nuovo Samsung Galaxy Note 20 dovrebbe essere il ridotto consumo energetico rispetto ai SoC montati dalle varie versioni del Galaxy S20. In sostanza, il nuovo Note 20 dovrebbe garantire performance molto simili ad S20 offrendo però un‘autonomia sensibilmente maggiore. Ricordiamo, inoltre, che il nuovo Samsung Galaxy Note 20 avrà una batteria molto più grande del Note 10.

Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo Samsung Galaxy Note 20 potrebbe utilizzare il nuovo Exynos 992 in tutti i suoi mercati di commercializzazione anche in considerazione del fatto che non dovrebbe esserci uno Snapdragon 865+. Ricordiamo che lo smartphone sarà presentato nel corso del prossimo mese di agosto per poi arrivare sul mercato nelle settimane successive.

Maggiori dettagli sul progetto del Note 20 (in arrivo anche in versione Plus naturalmente) arriveranno, di certo, nelle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.