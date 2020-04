Samsung Galaxy A51 5G: le vendite iniziano a maggio

Presentato alcune settimane fa, il nuovo Samsung Galaxy A51 5G è a un passo dal debutto. Secondo le prime informazioni, infatti, il mid-range 5G della casa coreana sarà in vendita dal 7 maggio in Corea del Sud con un prezzo che, al cambio attuale, è di circa 450 Euro. Le colorazioni disponibili per il nuovo smartphone coreano saranno Prism Crush Black, Prism Crush Pink e Prism Crush White.

Samsung porterà il Samsung Galaxy A51 5G anche in Europa. Lo smartphone, al momento, non ha ancora una data di uscita ufficiale ma è molto probabile che le vendite partiranno entro la fine del mese di maggio. Per quanto riguarda il prezzo europeo, si ipotizza, al momento, un listino compreso tra i 500 ed i 600 Euro con uno street price decisamente più basso.

Ricordiamo che il Samsung Galaxy A51 5G monta il nuovo SoC Exynos 980, un chipset che rappresenta un netto upgrade prestazione rispetto all’Exynos 9611 montato dal Galaxy A51 4G disponibile in Italia da gennaio. A completare le specifiche troveremo 6 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che una batteria da 4.500 mAh e una quadrupla fotocamera posteriore.

Insieme al Samsung Galaxy A51 5G arriverà sul mercato anche il più grande Galaxy A71 5G che presenta lo stesso SoC Exynos 980.