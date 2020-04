LG Velvet svelato quasi per intero a più di una settimana dal lancio

Di LG Velvet abbiamo già parlato nei giorni scorsi, apprezzando la scelta del produttore coreano di staccarsi dalle mode del momento nel mercato smartphone e, anche con la scelta di un nome più riconoscibile, di dare un’identità precisa al suo nuovo smartphone.

LG rinuncerà a lottare nella fascia Premium del mercato ma sarà di certo protagonista col suo LG Velvet in quella medio alta. La presentazione del device è fissata per il 7 maggio ma l’azienda è evidentemente impaziente di far conoscere il suo nuovo prodotto: oltre all’iniziativa, valida solo in Corea del Sud, che prevede l’uso in anteprima per 300 fortunati utenti, LG ha svelato oggi render ufficiali e gran parte delle specifiche tecniche.

Dal punto di vista del design sono confermate le tre fotocamere “a goccia” sul retro (saranno da 48-8-5 MP) di LG Velvet, mentre la curvatura sia sul frontale che sul posteriore è evidente. Ci sarà anche una cornice metallica sui bordi, mentre il notch a goccia è perfettamente proporzionale col bordo superiore.

Dal punto di vista tecnico, detto del display Cinema FullVision con diagonale da 6.8 pollici e aspect ratio particolarmente allungato (20,5:9), della batteria da 4.300 mAh e del supporto al dual screen e pennino (questi accessori non verranno forniti di serie), spicca la presenza dello Snapdragon 765. Il processore di Qualcomm, oltre a testimoniare la scelta di rivolgersi ad una fascia non “top” riuscirà comunque a garantire prestazioni e connettività 5G.

Il doppio speaker garantirà un audio di livello grazie al supporto dell’intelligenza artificiale, mentre i due microfoni saranno coadiuvati dalle funzionalità Voice Out Focus (rumore di fondo cancellato e risalto alla voce) e registrazione ASMR. Time Lapse e quad-binning (per migliorare la qualità degli scatti con condizioni di poca luce) caratterizzeranno invece il comparto fotografico di LG Velvet.