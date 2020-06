LG Velvet arriva in Italia, ecco prezzo e specifiche complete

LG Italia annuncia il debutto sul mercato italiano del nuovo LG Velvet, smartphone presentato il mese scorso e ora pronto a rilanciare il brand coreano in Europa. Il nuovo mid-range 5G di LG sarà disponibile nel nostro Paese con un prezzo di listino di 649,90 Euro. Chi acquisterà lo smartphone entro la fine del mese di giugno riceverà in regalo la cover Dual Screen, le cuffie LG Tone free HBS-FN6 e un case per igienizzare gli auricolari tramite raggi UV.

Il nuovo LG Velvet, ricordiamo, può contare su di un display AMOLED da 6.8 pollici con notch a goccia e risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamneto dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 765G supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno oltre che da una batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida ed alla ricarica wireless.

Il comparto fotografico include tre camere posteriori con un sensore principale da 48 Megapixel supportato da un sensore grandangolare da 8 Megapixel e da un sensore da 5 Megapixel per la profondità di campo. La camera anteriore è da 16 Megapixel. Presenti le certificazioni IP68 e MIL-STD 810G. Lo smartphone può contare sul sistema operativo Android 10 con LG UX 9.0.

Il nuovo LG Velvet ha un sensore di impronte digitali sotto il display e può contare sul jack audio da 3.5 mm. Le dimensioni sono pari a 167,2×74,1×7,9mm con un peso di 180 grammi.