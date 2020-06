Huawei supera Samsung per smartphone venduti ad aprile

Secondo i primi dati preliminari relativi alle vendite di smartphone ad aprile, Huawei sarebbe riuscita a superare Samsung conquistando la momentanea leadership del mercato di telefonia. I dati sono, chiaramente, condizionati dal lockdown in Europa e Nord America ed alla ripresa del mercato cinese (dove Huawei ha il ruolo di leader assoluto).

Ad aprile, stando ai primi dati, Huawei avrebbe raggiunto una quota di mercato del 21.4% superando Samsung, ferma al 19,1%. Per la casa cinese si tratta di un sorpasso storico anche se, come sottolineato in precedenza, ampiamente condizionato dalle particolari condizioni del mercato smartphone internazionale (in calo del -41% ad aprile a causa dell’emergenza coronavirus).

I dati di maggio e giugno dovrebbero ripristinare gli equilibri per quanto riguarda le vendite internazionali di smartphone con Huawei che continuerà a dominare in Cina ma registrerà vendite ridottissime in Europa. Per ora, quindi, non ci resta che attendere il prossimo mese di luglio quando arriveranno i dati completi relativi alle vendite di smartphone nel corso del secondo trimestre del 2020.

Ricordiamo che il primo trimestre del 2020 si è chiuso con 55 milioni di unità vendute per Samsung, in calo del -22%, e con 42 milioni di unità vendute per Huawei, in calo del -27%.