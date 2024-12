HUAWEI ha ufficialmente concluso con Android a partire dal prossimo anno

HUAWEI ha presentato i suoi ultimi smartphone di punta, la serie Mate 70 e il pieghevole Mate X6, in Cina. Ma la vera storia riguarda la rottura di HUAWEI con Android. Questi dispositivi sono il primo passo dell’azienda verso il passaggio a Harmony OS Next, un sistema operativo sviluppato interamente in-house e libero dall’influenza tecnologica degli Stati Uniti. (h/t: Bloomberg )

Mentre l’Harmony OS originale, lanciato nel 2019, era basato sul framework di Android, questa piattaforma di nuova generazione si lascia completamente alle spalle Android. L’abbandono di Android significa che Harmony OS Next non supporterà le app Android , il che potrebbe rappresentare un ostacolo significativo per l’adozione da parte degli utenti. HUAWEI ha lavorato a stretto contatto con gli sviluppatori, con segnalazioni secondo cui circa 10.000 app sono già compatibili con Harmony OS Next, con l’obiettivo di raggiungere 100.000 app entro pochi mesi.

La serie Mate 70 sarà il primo telefono di punta a debuttare con Harmony OS Next. Tuttavia, la transizione ha una clausola: né il Mate 70 né il Mate X6 saranno spediti con Harmony OS Next installato. Invece, questi telefoni eseguiranno Harmony OS 4.3, che conserva alcuni elementi Android. Gli aggiornamenti di Harmony OS Next saranno implementati in seguito, dando agli utenti la possibilità di passare al nuovo sistema non appena sarà disponibile. Entro il 2025, HUAWEI prevede di lanciare tutti i suoi nuovi dispositivi con Harmony OS Next come predefinito. (tramite 9to5Google )