L’app del browser Chrome per Android potrebbe ricevere il supporto delle estensioni

Google potrebbe introdurre una nuova versione dell’app del browser web Chrome per Android che supporta le estensioni. Il gigante della ricerca ha recentemente indicato di voler far evolvere Chrome OS per renderlo più simile ad Android.

Il browser Chrome per Android potrebbe ricevere estensioni, suggerisce un rapporto

Google Chrome è uno dei browser web più popolari. È disponibile per quasi tutti i sistemi operativi e dispositivi. Tuttavia, l’ app del browser Chrome per Android è leggermente diversa.

Google ha deciso molto tempo fa di non offrire supporto per le estensioni alle versioni mobili di Chrome . Sebbene la ragione di Google non sia chiara, alcuni report suggeriscono che l’ azienda potrebbe essere diffidente nei confronti degli ad blocker , che sono disponibili come estensioni.

Google Chrome è preinstallato sulla maggior parte dei dispositivi Android. È veloce, facile da usare e ha molte funzionalità, ma non supporta ancora le estensioni del browser.

Il browser di terze parti basato su Chromium consente agli utenti di installare estensioni. Google potrebbe cambiare questo nel prossimo futuro consentendo all’app ufficiale del browser Chrome per Android di supportare le estensioni del browser.

Secondo Android Authority , Google sta lavorando a una nuova versione di Chrome per Android . Questa versione è rivolta ai dispositivi “desktop” come i Chromebook.

Quando funzioneranno le estensioni sul browser di Google?

All’inizio di quest’anno, Google ha annunciato che Chrome OS sarebbe diventato più simile ad Android. Nello specifico, Chrome OS avrebbe utilizzato gran parte dello stack tecnologico di Android. Ciò avrebbe incluso “Android Linux kernel e framework Android”.

Google sta lavorando attivamente a un bootloader comune per Android, Chrome OS e persino Fuchsia. I Chromebook otterrebbero anche una nuova versione di Chrome per Android. Questa versione è pensata principalmente per i Chromebook di livello desktop.

Questi sviluppi suggeriscono che Google intende unificare le build di Chrome tra Android e Chrome OS. Attualmente, il più grande elemento di differenziazione tra loro è il fattore di forma del dispositivo.

L’indicatore più importante del supporto alle estensioni del browser Chrome per Android è l’introduzione di “Desktop Android”. Questa nuova versione si chiama “Chrome per Android” e sta ottenendo il supporto per le estensioni del browser.

È interessante notare che persino un ingegnere di Google che lavora al progetto Chromium ha confermato che Desktop Android supporta le estensioni. Google ha inviato attivamente patch per il progetto “Desktop Android” al Chromium Gerrit.

Per inciso, le build di Desktop Android Chrome sono compatibili con i dispositivi che supportano Android OS. Google potrebbe non aver ancora fatto annunci. Tuttavia, l’azienda ha gettato le basi necessarie per un browser Chrome comune, presumibilmente con supporto per estensioni. Questo browser funzionerebbe su più fattori di forma. Inoltre, con l’adozione di Manifest V3 da parte di Google , questa mossa aiuterebbe notevolmente Google.

