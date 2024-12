Dimensioni del display del Galaxy Z Fold 7 e Flip 7 rivelate da una fonte attendibile

Ross Young è una persona molto nota nel settore. Questo analista di display ha appena rivelato le dimensioni del display del Samsung Galaxy Z Fold 7 e del Galaxy Z Flip 7 .

Sono state appena svelate le dimensioni del display del Galaxy Z Fold 7 e Flip 7

Si è recato su X per segnalare che il Galaxy Z Fold 7 avrà le stesse dimensioni del display del Galaxy Z Fold Special Edition . Ciò significa sostanzialmente che il display principale sarà un pannello da 8 pollici , mentre il display di copertura misurerà 6,5 pollici.

Ha detto che il Galaxy Z Fold Special Edition “sostanzialmente diventerà il Fold 7”. Apparentemente si riferiva solo alle dimensioni del display, quindi non dare nulla per scontato per ora. Il telefono potrebbe anche assomigliare al Galaxy Z Fold Special Edition, però.

Ora, per quanto riguarda il Galaxy Z Flip 7. Si prevede che il display principale di quel telefono crescerà fino a 6,85 pollici. Il pannello del Galaxy Z Flip 6 misura 6,7 ​​pollici, nel caso te ne fossi dimenticato.

Il display di copertina del telefono, d’altro canto, misurerà 4 pollici in base a quanto detto da Ross Young. Il display del Galaxy Z Flip 6 misura 3,4 pollici, quindi anche quello sarà più grande.

Ci aspettiamo di vedere molte più informazioni sui due telefoni il prossimo anno

In realtà non si sa molto di questi due smartphone. È comprensibile perché siamo ancora molto lontani dai loro eventi di lancio. Il Galaxy Z Fold 6 e il Flip 6 sono arrivati ​​a luglio di quest’anno. I modelli di nuova generazione sono attesi a luglio o agosto 2025.

Probabilmente inizieremo ad avere maggiori informazioni su entrambi i telefoni nel secondo trimestre del prossimo anno, se non prima. Non si sa mai quando si tratta di voci/fughe di notizie per dispositivi così importanti.

