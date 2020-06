ASUS ROG Phone 3 si mostra nelle prime immagini

La documentazione di certificazione TENAA ci mostra le prime immagini del nuovo ASUS ROG Phone 3. Il futuro gaming phone della casa taiwanese è molto vicino al debutto e dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del terzo trimestre dell’anno e, quindi, entro la fine del mese di settembre. Le prime immagini ci confermano, in particolare, il design posteriore con il logo ROG in bella vista e le fotocamere allineate orizzontalmente. Il design è molto simile al ROG Phone 2, proposto nell’immagine in testa all’articolo.

Il nuovo ASUS ROG Phone 3 sarà gestito dal SoC Qualcomm Snapdragon 865+, che ha già mostrato prestazioni eccellenti nei benchmark. A completare la scheda tecnica troveremo 8/12 GB di memoria RAM ed una batteria da 5800-6000 mAh. Lo smartphone potrà contare su di un display da 6.5 pollici. Il comparto fotografico dovrebbe includere un sensore principale da 64 Megapixel ed un sensore grandangolare da 13 Megapixel. Lato software, invece, troveremo Android 10 personalizzato dalla ROG UI.

Al momento, non ci sono ancora informazioni in merito al prezzo di vendita. Il nuovo ASUS ROG Phone 3 potrebbe arrivare sul mercato europeo con un prezzo inferiore ai 1000 Euro, per la variante con 8 GB di memoria RAM. Maggiori dettagli sul progetto arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.