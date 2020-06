Qualcomm Snapdragon 865+ prestazioni da record nei primi benchmark

Qualcomm non ha ancora ufficializzato il nuovo Qualcomm Snapdragon 865+, evoluzione diretta dell’attuale Snapdragon 865, ma il progetto è già stato accostato a diversi smartphone pronti al debutto come il Lenovo Legion Phone o l’ASUS ROG Phone 3 (quest’ultimo arriverà anche in Europa nel corso dei prossimi mesi).

In attesa di un annuncio ufficiale, su AnTuTu è apparso un primo prototipo di smartphone con Qualcomm Snapdragon 865+. Il dispositivo in questione, che dovrebbe essere un prototipo del Legion Phone, ha messo in evidenza prestazioni davvero incredibili con un punteggio di 667 mila punti.

Questo risultato rappresenta un incremento di oltre il 10% rispetto ai dati del già eccellente Snapdragon 865, chipset montato da tutti i principali smartphone top di gamma di questa prima parte del 2020. Maggiori dettagli in merito al nuovo Qualcomm Snapdragon 865+ potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.

I primi smartphone ad essere dotati del nuovo SoC, infatti, dovrebbero arrivare ad inizio del prossimo trimestre. Qualcomm, quindi, potrebbe annunciare il nuovo Snapdragon 865+ a brevissimo. Il chipset sarà poi adottato da svariati smartphone nel corso del secondo semestre dell’anno diventando il nuovo riferimento della fascia alta del mercato Android.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati al nuovo SoC.