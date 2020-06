WINDTRE dà il via all’estate delle rimodulazioni con rincari sino a 4 Euro al mese

Tocca a WINDTRE dare il via all’estate delle rimodulazioni tariffarie nel settore di telefonia mobile. L’operatore, nato dalla fusione tra Wind e Tre, sta iniziando a contattare alcuni suoi clienti annunciando una nuova rimodulazione tariffaria con l’attivazione dell’offerta WINDTRE MIA Special Edition che andrà a sostituire alcune tariffe già attive.

Il messaggio recapitato agli utenti è il seguente:

“Modifiche contratto: dal 13 Luglio 2020, la tua offerta cambia in MIA 40 – Special Edition a causa dell’insostenibilità economica dell’utilizzo del tuo attuale piano. Hai Min. Illimitati e 40 GB, al costo di 10.99E/mese. Al termine del traffico dati incluso: 1GB aggiuntivo a 0,99E/giorno. Per maggiori dettagli sull’offerta clicca su windtre.it/mia-se2 Diritto di recesso entro il 12 Luglio 2020 con Racc. A/R, PEC, 159, da Area Clienti, negozi WINDTRE o cambio operatore senza penali. Per info su recesso vai su windtre.it/recesso.“

Da notare, inoltre, che, in alcuni casi, viene proposta l’offerta MIA 40 Special Edition con minuti illimitati, 300 SMS e 40 GB a 8,99 euro al mese. Le prime segnalazioni da parte degli utenti confermano che i rincari previsti da questa nuova campagna di rimodulazioni di WINDTRE possono arrivare sino a ben 4 Euro al mese.

Se siete clienti WINDTRE, quindi, tenete d’occhio gli SMS in arrivo in quanto potreste, a breve, ricevere un messaggio che vi preannuncerà una rimodulazione.