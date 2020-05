WINDTRE supera TIM e Vodafone e diventa l’operatore italiano più veloce

Il nuovo report di Opensignal, basato su misurazioni effettuate tra febbraio e aprile 2020, conferma il sorprendente sorpasso di WINDTRE ai danni di TIM e Vodafone per quanto riguarda la velocità della connessione in mobilità. L’operatore, nato dalla fusione tra Wind e Tre e presente sul mercato come operatore unico da marzo 2020, ha fatto registrare una velocità di 25.4 Mbps in download e 9.1 Mbps in upload nei test di Opensignal con una disponibilità del 4G del 91.4%.

WINDTRE ha così superato TIM, che si ferma a 23.6 Mbps in download e 8 Mbps in upload con una disponibilità del 4G del 90.1%, e Vodafone, che registra 21.6 Mbps in download e 7 Mbps in upload con una disponibilità del 4G del 92.2%. Più indietro, invece, Iliad che deve accontentarsi di 22.3 Mbps in download e 7.2 Mbps in upload con un 88.7% per quanto riguarda il 4G.

I risultati sono, chiaramente, condizionati dal lockdown e dai suoi effetti sull’utilizzo delle reti mobili. La rete WINDTRE è riuscita a gestire al meglio il picco di connessioni mettendo in mostra risultati superiori ai dati dei concorrenti. Nei prossimi mesi, con la fine del lockdown, scopriremo se WINDTRE riuscirà a mantenere la leadership.

Per dare un’occhiata al report completo di Opensignal potete utilizzare il link riportato in fonte.