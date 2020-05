Amazon Prime Day si farà ma non subito

L’annuale edizione dell’Amazon Prime Day, l’evento che Amazon dedica ai clienti Prime con tantissimi sconti e promozioni, non si svolgerà, come di consueto, nel corso del prossimo mese di luglio a causa della pandemia di Coronavirus e dei suoi effetti sull’economia globale.

Secondo alcune indiscrezioni, Amazon ha intenzione di tenere ugualmente l’Amazon Prime Day nel corso del 2020 e di non cancellare l’iniziativa che, ogni anno, rappresenta un enorme successo commerciale per l’azienda. Al momento, non ci sarebbe ancora una data definitiva per l’Amazon Prime Day ma l’evento dovrebbe tenersi nel corso del prossimo mese di settembre.

Contattata dal Wall Street Journal, che ha lanciato l’indiscrezione sulla nuova data dell’Amazon Prime Day nel corso di queste ore, Amazon non ha voluto commentare il rumor segno che una decisione definitiva (almeno per quanto riguarda la nuova data) non è ancora stata presa. Di certo, Amazon provvederà ad annunciare il nuovo Amazon Prime Day 2020 con dovuto anticipo.

Per il momento, non ci resta che attendere maggiori dettagli in merito all’Amazon Prime Day. Ricordiamo che l’evento sarà riservato ai clienti Prime (la sottoscrizione in Italia ha un costo di 36 Euro all’anno o 3,99 Euro al mese con primo mese gratuito per i nuovi clienti). Continuate a seguirci per saperne di più.