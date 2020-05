Realme X2 Pro non convince DxOMark neppure coi selfie

Dopo i giudizi di certo non esaltanti (per non essere cattivi…) relativi alla fotocamera posteriore e al comparto audio (clicca qui e qui per saperne di più), DxOMark completa la personalissima demolizione di Realme X2 Pro con un’altra pessima recensione. Stavolta il portale specializzato si è concentrato sulla selfie-cam e, anche in questo caso, il top di gamma dell’azienda cinese finisce diritto nei bassifondi della classifica.

Più nello specifico, Realme X2 Pro ha ottenuto appena 74 punti (peraltro frutto di una media perfetta tra i 74 delle foto e i 74 dei video) con la sua fotocamera anteriore, piazzandosi 29esimo e precedendo appena cinque smartphone (magra consolazione), tra cui il Samsung Galaxy S8 risalente ad oltre tre anni fa.

La mancanza dell’autofocus ha pesato notevolmente nel giudizio di DxOMark che, comunque, almeno per quanto riguarda le foto ha elogiato esposizione del viso, controllo del rumore e colori, mente nei video spicca l’esposizione in condizione di buona luce e tono della pelle. Male, invece, l’esposizione instabile e la gamma dinamica decisamente limitata nelle foto, così come la stabilizzazione e lo scarso livello di dettagli hanno influito pesantemente nella valutazione dei video.

Per leggere la recensione completa della selfie-cam di Realme X2 Pro da parte di DxOMark dovrete cliccare su questo link.