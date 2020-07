Realme X50 è ufficiale in Italia: 5G, display a 120 Hz e ottimo prezzo

A distanza di qualche mese dall’arrivo sul mercato asiatico, Realme X50 fa il suo sbarco ufficiale anche in Italia. Per chi non lo sapesse si tratta di un medio gamma dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, qualità che è stata confermata anche dopo aver conosciuto la quotazione del device nel nostro paese.

Realme X50 si presenta con un display da 6.57 pollici con risoluzione in Full HD+ e frequenza d’aggiornamento a 120 Hz. Oltre alla protezione Gorilla Glass 5, spicca un rapporto screen to body del 90,4%, favorito dalla presenza di un foro nell’angolo in alto a sinistra che ospita una doppia fotocamera anteriore da 16+2 MP.

Il processore è uno Snapdragon 765G, completato da una scheda grafica Adreno 620. Da sottolineare, ovviamente, la possibilità di usufruire della rete 5G. Il SoC targato Qualcomm è poi accompagnato da 6/8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage interno (UFS 2.1). Detto delle due fotocamere frontali, da segnalare anche la quad-cam posteriore: sensore principale da 48 MP, ultra grandangolare da 8 MP (angolo di visione da 119 gradi), macro e sensore bianco e nero da 2 MP.

Realme X50 può contare su una batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida a 30, sul sensore per le impronte digitali integrato sul frame laterale e su Android 10 di serie con personalizzazione Realme UI.

Lo smartphone può essere acquistato da oggi in Italia: costa 369,90 e 389,90 euro nelle versioni da 6+128 e 8+128 GB.