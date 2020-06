Realme X3 è ufficiale con Snapdragon 855+ e quad-cam posteriore

Qualche ora fa è stato ufficializzato il Realme X3, smartphone di fascia medio-alta che segue il modello SuperZoom (lanciato anche in Europa) ma che per il momento è riservato al mercato indiano. Scheda tecnica e prezzo catturano l’attenzione, vedremo se il produttore cinese anche in questo caso varcherà i confini continentali.

Realme X3 è dotato di un display IPS con diagonale da 6.6 pollici e risoluzione in Full HD+ (di preciso, 2.400 x 1.800 px). Lo schermo è caratterizzato non solo dal foro “allargato” nell’angolo in alto a sinistra, con all’interno due fotocamere frontali da 16 e 8 MP, ma anche dalla protezione Gorilla Glass 5, dal rapporto screen to body pari al 90,5% e dal refresh rate a 120 Hz. Niente male.

Sotto il cofano è piazzato lo Snapdragon 855+ di Qualcomm, accompagnato da 6/8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage interno (UFS 3.0), espandibili tramite micro SD. Detto del sensore per le impronte digitali piazzato sul frame laterale, da segnalare la configurazione della quad-cam posteriore: sensore principale da 64 MP Samsung GW1, teleobiettivo con zoom ottico 2x da 12 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP.

Realme X3 può contare anche su un sistema di raffreddamento interno a liquido, oltre ad Android 10 di serie con interfaccia Realme UI. La batteria è da 4.200 mAh e supporta la ricarica rapida a 30 W.

Lo smartphone sarà in vendita in India dal 30 giugno: costerà 24.599 e 25.599 rupie indiane (circa 295 e 305 euro) nelle varianti da 6+128 e 8+128 GB.