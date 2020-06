Realme C11 è ufficiale, altro entry-level dal prezzo stracciato

La Malesia si converte nel ring ideale per una “battaglia” tra entry-level: il paese asiatico, dopo Redmi 9A e 9C presentati questa mattina (clicca qui per saperne di più), è stato scelto anche da Realme per il lancio di un nuovo smartphone di fascia bassa. In questo caso il protagonista è Realme C11 che, non a caso, condivide diversi dettagli della sua scheda tecnica coi due device di cui sopra. Andiamo a scoprirli.

Realme C11 si presenta con un display FullScreen con diagonale da 6.5 pollici, risoluzione in HD+ (nello specifico 1.600 x 720 px) e notch a goccia; la buona ottimizzazione delle cornici frontali permette di raggiungere un rapporto screen to body pari all’88,7%. A bordo è presente l’Helio G35 di MediaTek, coadiuvato da 2 GB di memoria RAM e 32 GB di storage interno.

Sul retro è posizionata una doppia fotocamera da 13+2 MP, mentre la selfie-cam (che supporta lo sblocco tramite riconoscimento facciale) è da 5 MP. Bene la batteria da 5.000 mAh così come il supporto Dual SIM, Bluetooth 5.0 e la presenza di Android 10 di serie (con personalizzazione software Realme UI). Rispetto ai Redmi sopracitati il passo indietro più visibile è la micro USB che prende il posto dell’uscita USB di tipo C.

Realme C11 verrà commercializzato dal 7 luglio, nelle colorazioni Mint Green e Pepper Grey, al prezzo di 429 rupie malesi, 89 euro se si tiene in considerazione il cambio attuale.