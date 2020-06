Redmi 9A e 9C sono ufficiali: prezzi e schede tecniche

Come da previsioni, sono stati ufficializzati Redmi 9A e 9C: si tratta di due smartphone di fascia bassa che il produttore asiatico per il momento ha deciso di lanciare in Malesia. Non è escluso un arrivo in Europa, per il momento andiamo a conoscerli meglio.

Partiamo dalle differenze, per la verità poche ma comunque significative: la prima riguarda il SoC a bordo, in entrambi i casi firmato MediaTek. Redmi 9A gira su Helio G25, mentre il 9C può contare su Helio G35. Quest’ultimo, inoltre, vanta una tripla fotocamera posteriore (sensore principale da 13 MP, ultra-grandangolare da 5 MP e rilevatore di profondità da 2 MP), a differenza del “fratello minore” che arriva con un unica cam sul retro, da 13 MP con flash LED. Il sensore per le impronte digitali è inoltre presente solo su Redmi 9C.

I due smartphone si presentano con un display IPS LCD con diagonale da 6.53″, notch a goccia con integrata una selfie-cam da 5 MP e risoluzione in HD+ (1.600 x 720 px). Ci sono 2 GB di memoria RAM a disposizione con 32 GB di storage interno (espandibili con micro SD), mentre la batteria è da 5.000 mAh. C’è il supporto alla Radio FM, oltre che a Bluetooth 5. Non mancano jack audio da 3.5 mm, USB di tipo C e Android 10, con personalizzazione MIUI 11.

Redmi 9A sarà in vendita a 359 rupie malesiane, mentre Redmi 9C costerà 429 rupie. Al cambio attuale fanno circa 74 e 89 euro.