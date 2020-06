iPhone 12 Pro e Pro Max con registrazione video in 4K fino a 240 fps?

A controbilanciare le ultime notizie provenienti dal fronte accessori, ci pensano nuovi rumors sull’hardware di iPhone 12 Pro e Pro Max a risollevare il morale dei fan Apple. Mentre le polemiche sulla possibile mancanza del caricabatterie nella dotazione di serie (clicca qui per saperne di più) infervorano sulla rete, non è passata inosservata un’indiscrezione riportata da Max Weinbach e che riguarda il comparto fotografico.

Sottolineiamo che ancora una volta sotto i riflettori finiscono i due modelli Pro previsti a settembre, quelli che dovrebbero supportare anche la frequenza d’aggiornamento a 120 Hz sui rispettivi display. Ebbene, il noto leaker parla della possibilità di registrare video con risoluzione in 4K a 120 e 240 frame per secondo. Un salto di qualità enorme rispetto all’attuale generazione che non va oltre i 60 fps, dovuto principalmente all’incremento delle prestazioni importante che ci si aspetta dal processore A14.

Restando in ambito multimediale c’è da capire quali dei quattro futuri iPhone 12 potranno contare anche sul sensore LiDar, già visto all’opera sugli ultimi iPad Pro: per il momento c’è la certezza di averlo solo a bordo del modello Pro Max, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi. Non è comunque un caso che sulle versioni “standard” e “Pro” di iPhone 12 i sensori fotografici posteriori dovrebbero essere soltanto due.