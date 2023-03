Si dice che le custodie per iPhone 14 verranno presto lanciate in nuovi colori

Le opzioni di colore della custodia dell’iPhone e del cinturino dell’Apple Watch vengono spesso aggiornate su base stagionale e sembra che la tendenza continuerà questa primavera.

L’account Twitter Majin Bu oggi ha affermato che Apple prevede di rendere disponibile la sua custodia in pelle in due colori aggiuntivi per iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, come parte di una prossima collezione primaverile. Le opzioni di colore esistenti per la custodia includono Umber, Forest Green, Ink, Midnight e Orange.

Una delle attuali opzioni di colore per la custodia in pelle per iPhone 14 è Forest Green, precedentemente disponibile per la custodia in pelle per iPhone 11. Majin Bu ha fatto trapelare con precisione alcuni colori delle custodie per iPhone in passato, sebbene il loro track record non sia perfetto.

Apple ha introdotto nuove opzioni di colore primaverile per custodie per iPhone e cinturini per Apple Watch martedì 8 marzo dello scorso anno, quindi nuove opzioni di colore potrebbero essere annunciate già questa settimana se Apple si attiene allo stesso programma quest’anno.

