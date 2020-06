Anche Kuo conferma: iPhone 12 arriverà senza caricabatterie in dotazione

Le prime voci erano circolate la scorsa settimana, ora arrivano le prime (e importanti) conferme. Ming Chi Kuo ha parlato della possibilità, concreta, che la dotazione di serie dei prossimi iPhone 12 sia priva non solo delle cuffiette, le “EarPods“, ma anche del caricabatterie.

Dopo la clamorosa rivelazione firmata Barclays, quindi, il noto analista scende nel dettaglio: Apple dovrebbe produrre un nuovo alimentatore da 20 W ma che sarà fornito soltanto come accessorio opzionale. Questa scelta comporterà, peraltro, la fine della produzione degli adattatori da 5 e 18 W: il primo sparirà entro la fine dell’anno nella confezione di iPhone SE 2020. Discorso a parte per il caricabatterie da 12 W che per il momento sarà ancora fornito con le generazioni di iPad, iPad Air e iPad Mini attualmente in circolazione.

Insomma, la dotazione di serie di iPhone 12 sarà decisamente ridotta all’osso e allo stato attuale delle cose è facile prevedere che sarà fornito unicamente il cavetto da Lightning a USB di tipo C.

Non è complicato immaginare le feroci polemiche che deriveranno da una scelta di questo tipo che Cupertino dovrebbe prendere per due ragioni principali: invogliare la sua utenza a scegliere la ricarica wireless e, ovviamente, mantenere i prezzi “bassi”, probabilmente in linea con quelli di iPhone 11, nonostante il passaggio di tutta la gamma al 5G.