10 motivi per aspettare l’iPhone 17 del prossimo anno

La tabella di marcia per lo sviluppo di iPhone di Apple si estende per diversi anni nel futuro e l’azienda lavora continuamente con i fornitori su diversi modelli di ‌iPhone‌ successivi contemporaneamente, motivo per cui a volte riceviamo voci di fughe di notizie così prima del lancio. La serie ‌iPhone‌ 17 non è diversa e abbiamo già un’idea di cosa aspettarci dalla gamma di smartphone Apple del 2025.

Se hai intenzione di saltare l’iPhone 16 di quest’anno , o se sei semplicemente curioso di sapere cosa c’è all’orizzonte, ecco 10 funzionalità di cui si vocifera che ci aspettiamo arrivino in tempo per il suo successore, la serie ‌iPhone‌ 17, che probabilmente arriverà essere rilasciato nel settembre 2025.

1. Face ID sotto il display

Si prevede che ‌iPhone‌ 17 Pro sarà il primo ‌‌iPhone‌‌ a disporre della tecnologia ‌Face ID‌ sotto il pannello. L’unica indicazione esterna della tecnologia ‌‌Face ID‌‌ sotto il display sarà probabilmente un ritaglio circolare per la fotocamera frontale. Questo sarà probabilmente l’ultimo modello premium di Apple a includere un ritaglio circolare per la fotocamera frontale. Si prevede quindi che Apple adotti fotocamere sotto il display nei modelli ‌‌iPhone‌‌ “Pro” del 2027 per un vero aspetto “a tutto schermo”.

2. Nuove dimensioni di visualizzazione

Si dice che iPhone 16 Pro e ‌iPhone 16 Pro‌ Max di quest’anno avranno dimensioni del display più grandi, passando rispettivamente da 6,12 e 6,69 pollici a 6,27 e 6,86 pollici. Per il 2025, si prevede inoltre che Apple porti il ​​display più grande da 6,27 pollici sul suo modello ‌‌iPhone‌‌ standard, mentre il modello equivalente “‌iPhone‌ 17 Plus” potrebbe adottare dimensioni di display completamente nuove .

3. ProMotion a 120 Hz (display sempre attivo)

Apple intende espandere ProMotion ai suoi modelli standard nel 2025, consentendo loro di aumentare la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz per uno scorrimento e contenuti video più fluidi quando necessario. In particolare, ProMotion consentirebbe anche al display su ‌iPhone‌ 17 e ‌iPhone‌ 17 Plus di raggiungere una frequenza di aggiornamento più efficiente dal punto di vista energetico fino a 1 Hz, consentendo un display sempre attivo in grado di mostrare l’orologio, i widget e le notifiche della schermata di blocco. e sfondi anche quando il dispositivo è bloccato.

4. Chip Wi-Fi 7 progettato da Apple