Il chip M4 dell’iPad Pro supera l’M3 fino al 25%

I benchmark per i nuovi modelli di iPad Pro M4 sono apparsi su Geekbench , dandoci un’idea di quanto siano più veloci i chip Apple a 3 nanometri di seconda generazione rispetto a M3, M2 e altri chip in silicio Apple di generazione precedente.

La variante a 10 core del chip M4 ha ottenuto un punteggio medio single-core di 3.695 e un punteggio medio multi-core di 14.550 su 10 benchmark. Quando si tratta di prestazioni single-core, l’M4 è più veloce del MacBook Pro M3 Max ed è paragonabile all’‌M2‌ Max in termini di prestazioni multi-core.

Per contesto, ecco i punteggi single-core e multi-core dei chip precedenti (tutte le varianti massime di CPU/GPU):

M4 – 3.695/14.550

A17 Pro – 2.908/7.234

M2 – 2.540/9.360

M2Pro – 2.651/14.295

M2 massimo – 2.802/14.800

M1-2.272 /8.208

M3 – 3.087/11.702

M3 Pro – 3.112/15.286

M3 massimo : 3.128/20.957

Rispetto a ‌M2‌ nella versione precedente di ‌iPad Pro‌, l’M4 è più veloce del 46% quando si tratta di prestazioni single-core e del 55% più veloce in prestazioni multi-core. Apple non ha utilizzato l’M3 in un iPad , ma è fino al 24% più veloce dell’M3.

Apple ha affermato che l’M4 offre prestazioni della CPU fino a 1,5 volte più veloci rispetto all’‌M2‌ dell’‌iPad Pro‌ della generazione precedente, il che è accurato in base ai benchmark che abbiamo visto finora.

Apple prevede di portare la famiglia di chip M4 su tutti i suoi prodotti tra il 2024 e il 2025, con i primi Mac M4 previsti per la fine dell’anno.

