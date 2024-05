L’iPad Air da 13 pollici ha un display più luminoso del 20% rispetto all’iPad Air da 11 pollici

Il nuovo iPad Air da 13 pollici ha una luminosità massima del display di 600 nit, ovvero il 20% in più rispetto all’iPad Air da 11 pollici, secondo le specifiche tecniche di Apple per i dispositivi.

Ciò significa che la luminosità di picco dell’iPad Air da 13 pollici è uguale a quella dei modelli iPad Pro della generazione precedente con chip M2 per contenuti SDR (standard Dynamic Range), ma i nuovi modelli iPad Pro hanno display OLED più luminosi che possono raggiungere fino a 1.000 nit. per contenuti SDR e fino a 1.600 nit per contenuti HDR (High Dynamic Range).

Livelli di luminosità di picco (SDR) per i recenti modelli di iPad Pro e iPad Air:

iPad Pro da 13 pollici (M4): 1.000 nit

iPad Pro da 11 pollici (M4): 1.000 nit

iPad Pro (M2) da 12,9 pollici: 600 nit

iPad Pro (M2) da 11 pollici: 600 nit

iPad Air da 13 pollici: 600 nit

iPad Air da 11 pollici (M2): 500 nit

iPad Air (M1) da 10,9 pollici: 500 nit

Il cambiamento di luminosità dell’iPad Air da 13 pollici è stato notato da Saran , che gestisce il canale YouTube SaranByte incentrato sulla tecnologia .

I nuovi modelli di iPad Air possono essere ordinati ora e verranno lanciati il ​​15 maggio. Le nuove funzionalità principali includono il chip M2, la fotocamera anteriore spostata sul bordo orizzontale, il supporto Wi-Fi 6E, il supporto Apple Pencil Pro e nuove opzioni di colore.

