La conferenza annuale degli sviluppatori di Google è sempre più vicina. Tra pochi giorni, l’azienda salirà sul palco il 14 maggio per ospitare Google I/O 2024. E anche se non sappiamo molto dei suoi piani per il grande spettacolo, abbiamo alcune aspettative e ipotesi plausibili su ciò che faremo. vedremo. A giudicare dall’anno scorso, Google introdurrà funzionalità di intelligenza artificiale più generative basate su Gemini e probabilmente sentiremo una o due parole su Android 15 . Potrebbero esserci anche uno o due lanci hardware, ma con il Pixel 8a ora ufficiale , la tua ipotesi è buona quanto la nostra. Ecco cosa ci aspettiamo.

Quando si svolgerà il Google I/O 2024?

Fin dal suo inizio, Google I/O si è svolto a maggio, con tre eccezioni. L’evento è stato posticipato a giugno nel 2012 e nel 2014 e cancellato nel 2020. Mantenendo la consueta fascia oraria di metà maggio, Google ha annunciato che l’evento si svolgerà il 14 maggio 2024 .

Come sempre, Google ha rilasciato un piccolo e divertente gioco di puzzle per convincere il pubblico a capire la data. Quest’anno ci sono volute alcune ore prima che la data fosse rivelata. Il puzzle prevedeva la creazione di percorsi per una biglia, con sempre più elementi come pezzi e pulsanti rotanti del puzzle.

Cosa aspettarsi dal Google I/O 2024?

Anche se mancano pochi giorni all’I/O di Google, non sappiamo ancora molto di ciò che Google ha in serbo per noi. Poiché si tratta di una conferenza per sviluppatori, tratta sempre argomenti per persone che sviluppano app e siti Web. Allo stesso tempo, l’evento è diventato più accessibile ai consumatori negli ultimi decenni e mezzo, con Google che ha lanciato grandi progetti lunari come Google Glass e molti dei suoi dispositivi.

Non aspettarti molto in termini di nuovo hardware

Ci aspettavamo di vedere il Pixel 8a annunciato sul palco, ma Google ha sorpreso tutti svelando il suo ultimo telefono una settimana prima del keynote vero e proprio. Invece, Pixel 8a arriverà sugli scaffali dei negozi il 14 maggio, con i preordini già attivi per chiunque non sia disposto ad aspettare le recensioni.

A differenza dell’anno scorso, quando abbiamo appreso dettagli su Pixel 7a, Pixel Tablet e Pixel Fold, non ci aspettiamo di sentire molto di più sull’hardware reale durante l’I/O. Le voci e le fughe di notizie su Pixel Fold 2 hanno iniziato solo di recente a prendere piede e, considerando che potrebbe cambiare nome per adattarsi alla famiglia Pixel 9 , è incredibilmente improbabile. E a proposito, la serie Pixel 9 è troppo lontana per noi per saperne di più, anche se considerando quanti leak abbiamo visto, un’anticipazione è sempre una possibilità.

Inoltre non abbiamo notizie riguardo al Pixel Tablet 2 , solo qualche accenno al nome in codice del dispositivo su Internet. Non saremmo sorpresi se Google prendesse in giro il Pixel Tablet 2 al Google I/O di quest’anno, ma considerando che la società ha appena lanciato una versione dockless del modello di prima generazione, non ci aspettiamo un lancio nei prossimi mesi.

Probabilmente ci sarà AI, AI e ancora AI

Google ha risposto al successo improvviso di ChatGPT mettendo in pausa e poi spingendo quanta più intelligenza artificiale generativa possibile per vedere cosa è rimasto bloccato. Ora abbiamo un’idea migliore della strategia di Google. L’azienda punta tutto sul suo modello generativo Gemini, che alimenta il suo chatbot e le funzionalità Galaxy AI di Samsung. Secondo quanto riferito, Google sta parlando con Apple per dargli una mano con funzionalità di intelligenza artificiale generativa per iOS.

È possibile che Google parlerà di alcune di queste collaborazioni e di alcuni degli strumenti che ha messo a disposizione degli sviluppatori durante la conferenza. Se l’accordo con Apple va a buon fine, probabilmente aspetteremo fino alla conferenza degli sviluppatori WWDC di Apple a giugno per saperne di più.

Allo stesso tempo, Google ha lavorato per portare l’intelligenza artificiale in un numero maggiore di app e servizi. Tra questi c’è il chatbot Gemini, che ha lo stesso nome del modello sottostante, che è destinato a sostituire Google Assistant. È in grado di rispondere a più domande di quante l’Assistente sia mai stato in grado di fare. Tuttavia, deve lavorare sulla sua precisione e ricorre all’Assistente per compiti più semplici come “spegnere le luci”. Potremmo sentire di più sul piano di transizione al Google I/O, incluso cosa accadrà ai dispositivi domestici con l’Assistente Google esistenti.

Oltre a ciò, Google probabilmente rivelerà altre nuove funzionalità AI. Potremmo vedere una versione più nuova e migliore di Gemini, più funzionalità sul dispositivo per Pixel 8 Pro e una disponibilità più ampia tra altri produttori Android.

Potremmo dare un’occhiata ad Android 15

Abbiamo già visto la prima beta di Android 15 e probabilmente porteremo Android 15 Beta 2 sul palco la prossima settimana durante l’I/O. Questo è tradizionalmente il momento in cui a Google piace svelare al pubblico le funzionalità rivolte agli utenti, rendendolo il momento perfetto per salire a bordo e scaricare alcuni software pre-release sul tuo Pixel. Considerando alcune delle recenti indiscrezioni che abbiamo riscontrato riguardo ad Android 15, inclusa la modalità oscura forzata per tutte le app , un’interfaccia utente orizzontale migliorata e una migliore gestione delle notifiche , potrebbe essere un momento piuttosto emozionante. E questo in aggiunta a tutte le varie novità e funzionalità incentrate sull’intelligenza artificiale.

