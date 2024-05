Si dice che iPhone 16 Pro avrà un display più luminoso del 20%.

Secondo il leaker Weibo noto come ” Instant Digital “, l’ iPhone 16 Pro potrebbe essere dotato di un display fino al 20% più luminoso per i tipici contenuti SDR.

In un post recente, l’utente Weibo ha affermato che l’‌iPhone 16 Pro‌ presenterà fino a 1.200 nit di luminosità SDR tipica, un aumento del 20% rispetto ai modelli attuali. Apparentemente la luminosità massima dell’HDR rimarrà la stessa a 1.600 nit.

L’ iPhone 14 Pro ha pubblicizzato un aumento significativo della luminosità rispetto al suo predecessore, con una luminosità HDR fino a 400 nit più elevata. Tuttavia, la luminosità SDR tipica dell’iPhone è rimasta la stessa a 1.000 nit dall’introduzione dell’iPhone 13 Pro nel 2021. La luminosità SDR tipica dell’‌iPhone‌ viene utilizzata nella maggior parte delle situazioni, quindi un aumento del 20% nella luminosità standard sarebbe un aggiornamento significativo.

Instant Digital ha un track record contrastante per quanto riguarda le voci su Apple , ma ha fornito alcune informazioni sorprendentemente accurate, come l’imminente lancio dell’iPhone 14 giallo del 2023 , il vetro posteriore smerigliato dell’iPhone 15 e ‌iPhone 15‌ Plus, l’ Apple Watch Series 9 come piccolo aggiornamento , acquisizione video spaziale su iPhone 15 Pro , la fotocamera frontale orizzontale del nuovo iPad Air e iPad Pro e la nuova opzione di display con nanotexture di ‌iPad Pro‌ .

Il lancio della linea iPhone 16 è previsto come di consueto in autunno, con i modelli Pro dotati di display più grandi, un nuovissimo pulsante “Cattura”, il chip A18 e altro ancora.

