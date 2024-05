Il prossimo iPad Mini non è ancora previsto prima della fine del 2024

Apple la scorsa settimana ha annunciato una nuova serie di modelli di iPad Pro e iPad Air, ma le notizie su un nuovo iPad mini brillavano per la sua assenza.

Apple non aggiorna l’iPad mini dal 2021, quindi è certamente maturo per un aggiornamento, ma i fan del più piccolo dispositivo da 8,3 pollici dovranno aspettare ancora un po’ per un modello di settima generazione, secondo Mark Gurman di Bloomberg .

Scrivendo nella sua ultima newsletter Power On , Gurman ha avvertito i suoi lettori di non aspettarsi un nuovo modello di iPad mini “almeno prima della fine di quest’anno”. In altre parole, non illuderti per l’annuncio dell’iPad mini 7 durante la prossima Worldwide Developers Conference di Apple a giugno.

Gurman si aspetta che il prossimo modello di iPad disponga di un processore più recente, ma di poche altre modifiche. Altre fonti hanno affermato che potrebbero essere inclusi nuovi aggiornamenti della fotocamera, nonché una potenziale correzione per il comportamento del display ” scorrimento gelatinoso ” sull’ultimo modello.

Gurman aveva precedentemente affermato che è altrettanto improbabile che un nuovo modello entry-level di iPad faccia la sua comparsa prima della fine del 2024. L’attuale iPad di fascia bassa è stato aggiornato l’ultima volta nell’ottobre 2022.

VIA