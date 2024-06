Cosa aspettarsi dall’iPad Mini 7 di Apple del 2024

Mentre Apple ha aggiornato l’ iPad Pro e l’ iPad Air a maggio, l’ iPad mini ha ancora bisogno di un aggiornamento. Apple ha introdotto l’ultima volta un nuovo ‌iPad mini‌ a settembre 2021, quindi è attesa una revisione.

Le voci suggeriscono che Apple abbia in programma di aggiornare il suo tablet più piccolo nel 2024 e questa guida evidenzia tutte le voci che abbiamo sentito finora sul dispositivo.

Esposizione e design

Non abbiamo sentito voci di modifiche al design per l’‌iPad mini‌, il che significa che probabilmente presenterà la stessa dimensione da 8,3 pollici e il design con tutti i display. L’attuale ‌iPad mini‌ ha un pulsante di accensione Touch ID , che ci aspettiamo anche per il nuovo modello.

Secondo una voce del 2023, Apple apporterà una piccola modifica al display dell’‌iPad mini‌ nel tentativo di ridurre il “jelly scrolling”. Il gruppo schermo verrà ruotato, il che dovrebbe ridurre l’effetto quando si utilizza l’‌iPad mini‌ in orientamento verticale.

Lo scorrimento gelatinoso si riferisce a un ritardo notevole durante lo scorrimento verticale attraverso un contesto basato su testo come una pagina web. Ogni linea sembra inclinarsi verso il basso verso sinistra dello schermo mentre passa, il che fa sembrare che un lato del display risponda più velocemente. Apple afferma che questo è un comportamento normale per gli iPad LCD, ma l’azienda vuole comunque apportare una modifica per ridurre al minimo l’effetto.

Chip della serie A

L’‌iPad Pro‌ e l’‌iPad Air‌ hanno chip della serie M, ma non ci aspettiamo che l’‌iPad mini‌ ottenga un chip Mac quest’anno. Invece, è probabile che Apple opti per l’A17 Pro utilizzato nei modelli iPhone 15 Pro o qualche altra variante A17.

È anche possibile che l’‌iPad mini‌ otterrà un chip A18 se verrà dopo la gamma iPhone 16 , poiché le voci suggeriscono che i modelli ‌iPhone 16‌ avranno chip della famiglia A18.

Con un A17 Pro o superiore, ‌iPad mini‌ sarebbe alla pari o più veloce dei modelli ‌iPhone 15 Pro‌, ma non avrà le velocità di ‌iPad Air‌ o ‌iPad Pro‌.

Apple sta revisionando iOS 18 e iPadOS 18 concentrandosi sull’intelligenza artificiale, quindi i chip ad alta potenza sono un must per i prossimi dispositivi.

Nuovi colori

L’‌iPad mini‌ è disponibile in grigio siderale, starlight, rosa e viola in questo momento. Apple aggiorna spesso le opzioni di colore con gli aggiornamenti, quindi i nuovi colori sono una possibilità concreta. Con l’‌iPad Air‌, che spesso imita l’‌iPad mini‌, Apple si è sbarazzata del rosa.

Se Apple rendesse disponibile l’‌iPad mini‌ negli stessi colori dell’‌iPad Air‌, potrebbe essere disponibile in grigio siderale, viola, blu e luce stellare.

Fotocamera frontale

Apple ha spostato la fotocamera frontale dell’‌iPad Air‌ sul bordo orizzontale del dispositivo e potrebbe apportare la stessa modifica per l’‌iPad mini‌. Tuttavia, potrebbe avere meno senso avere una fotocamera orizzontale su un ‌iPad mini‌, perché viene utilizzata meno spesso con le tastiere.

La fotocamera potrebbe supportare l’HDR 4 e potrebbe avere un’apertura più ampia, se adottasse la fotocamera utilizzata nell’‌iPad Air‌.

Connettività

Apple ha aggiunto Wi-Fi 6E a ogni prodotto man mano che viene aggiornato, e quest’anno dovrebbe essere il turno dell’‌iPad mini‌. Wi-Fi 6E consentirà all’‌iPad mini‌ di connettersi alla rete Wi-Fi a 6 GHz sui router supportati.

È previsto anche il Bluetooth 5.3, poiché si tratta di un altro aggiornamento che Apple ha apportato ai nuovi dispositivi, e l’‌iPad mini‌ potrebbe perdere il suo slot nano-SIM, con Apple che opterà solo per eSIM.

Apple Pencil Pro

L’attuale ‌iPad mini‌ funziona con Apple Pencil 2, quindi il nuovo modello probabilmente supporterà ‌Apple Pencil‌ Pro. ‌Apple Pencil‌ Pro ha un gesto di compressione, feedback tattile, un giroscopio per il supporto del rollio a botte e l’integrazione Trova il mio .

Anche il passaggio del mouse su ‌Apple Pencil‌ potrebbe essere una nuova funzionalità, poiché l’attuale ‌iPad mini‌ non lo supporta.

Apple probabilmente rilascerà un nuovo ‌iPad mini‌ verso la fine dell’anno, probabilmente a settembre o ottobre. Tra alcuni anni, Apple organizza un evento speciale di ottobre per Mac e iPad e potremmo organizzarlo nel 2024.

I modelli MacBook Pro, Mac mini e iPad a basso costo potrebbero essere aggiornati insieme all’‌iPad mini‌ in autunno.

Futuri modelli di iPad mini

Si vocifera che Apple stia lavorando su un iPad mini pieghevole e su una tecnologia di display OLED per l’‌iPad mini‌, ma nessuno di questi aggiornamenti è previsto per il 2024.

OLED, un ‌iPad mini‌ pieghevole o un ‌iPad mini‌ OLED pieghevole sono tecnologie previste non prima del 2026, 2027 o anche dopo.

VIA