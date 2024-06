Gurman: niente hardware alla WWDC, la prossima Apple TV non sarà più in arrivo

Mark Gurman di Bloomberg non si aspetta che Apple annunci alcun nuovo hardware durante il keynote del WWDC 2024 del 10 giugno .

“Non è previsto l’annuncio di alcun hardware alla WWDC, a meno che Apple non preveda inaspettatamente il lancio di un nuovo dispositivo in un secondo momento (per essere chiari: non me lo aspetto)”, ha affermato Gurman, nella sua newsletter Power On di oggi .

In particolare, Gurman ora afferma che un nuovo modello di Apple TV “non è imminente”, nonostante in precedenza avesse riferito che Apple mirava a rilasciare una nuova Apple TV nella prima metà del 2024 . L’attuale Apple TV è stata introdotta nell’ottobre 2022.

Ecco quando sono stati annunciati i cinque modelli precedenti di Apple TV:

Apple TV 4K di terza generazione: ottobre 2022

Apple TV 4K di seconda generazione: aprile 2021

Apple TV 4K di prima generazione: settembre 2017

Apple TV HD: settembre 2015

Apple TV di terza generazione: marzo 2012

Si dice che la prossima Apple TV presenterà un processore più veloce dell’attuale chip A15 Bionic e un prezzo ancora più basso. L’analista Apple Ming-Chi Kuo ha suggerito che la prossima Apple TV potrebbe avere un prezzo iniziale di $ 99 negli Stati Uniti, in calo rispetto agli attuali $ 129.

Non si vocifera di cambiamenti importanti nel design specifico per la prossima Apple TV, ma Gurman ha detto che Apple ha preso in considerazione l’aggiunta di una fotocamera integrata a un modello futuro. tvOS 17 ha aggiunto un’app FaceTime ad Apple TV , consentendo agli utenti di effettuare videochiamate sulla TV, ma ciò attualmente richiede l’utilizzo della fotocamera posteriore su un iPhone o iPad collegato.

VIA