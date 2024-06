iPhone 16 Pro potrebbe battere il record per le cornici più sottili su uno smartphone

I prossimi modelli di iPhone 16 Pro di Apple avranno le cornici più sottili di qualsiasi altro smartphone, battendo lo spessore dei bordi dello schermo anche dei suoi ultimi dispositivi iPhone 15 Pro. Lo sostiene il leaker noto come “Ice Universe”, che in passato ha divulgato informazioni precise sui piani di Apple.

Secondo più fonti , nonostante modifiche minime al design, entrambi i modelli di iPhone 16 Pro aumenteranno di dimensioni quest’anno. Si dice che l’iPhone 16 Pro sia 6,3 pollici (rispetto a 6,1), mentre l’iPhone 16 Pro Max dovrebbe misurare 6,9 ​​pollici (rispetto a 6,7), rendendolo potenzialmente l’iPhone più grande di Apple di sempre.

Ma sembra che Apple non si affidi solo a dimensioni fisiche più grandi per rendere l’esperienza visiva più coinvolgente. Secondo Ice Universe , i modelli Pro di quest’anno avranno anche cornici ridotte che potrebbero essere le più sottili mai viste su qualsiasi smartphone, comprese quelle del Samsung Galaxy S24.

La svolta per raggiungere questo obiettivo potrebbe essere il presunto utilizzo da parte di Apple della tecnologia Border Reduction Structure (BRS), che consente un layout più compatto ed efficiente dei circuiti sotto il display, risultando in cornici ancora più sottili. Ice Universe non ha menzionato BRS, ma due voci provenienti dall’Asia hanno fatto riferimento alla tecnologia in relazione ai modelli di iPhone 16.

L’anno scorso, Apple ha ridotto le cornici sui modelli iPhone 15 Pro utilizzando il sovrastampaggio a bassa pressione di iniezione, o LIPO, per ridurre la dimensione del bordo del display a 1,5 millimetri (rispetto a circa 2,2 millimetri sui modelli iPhone 14). Oltre a ciò, Apple non ha modificato in modo significativo le dimensioni dello schermo dell’iPhone dall’introduzione dei modelli ‌‌iPhone‌‌ 12 nel 2020. Ma come accennato, le cose sono destinate a cambiare con i modelli Pro nella gamma iPhone 16 del 2024.

