Come installare Copilot sul tuo Mac

Ti mostriamo come far funzionare Copilot su qualsiasi dispositivo macOS, anche se Microsoft non offre un’app Copilot per dispositivi macOS. Sebbene sia un po’ complicato da configurare, questa guida ti consente di iniziare con una delle migliori app IA per la tua vita quotidiana. Se non ti soddisfa, prova Gemini su uno dei migliori telefoni Pixel .

Come installare Microsoft Copilot su macOS

Esistono due modi per utilizzare Microsoft Copilot su macOS. Il primo prevede l’avvio da Safari, mentre l’altro prevede l’installazione dell’app iOS sul tuo computer macOS. Ti consigliamo di utilizzare prima il metodo del browser web, poiché è più veloce. Quindi, se trovi utile Copilot, installalo sul tuo Mac per un accesso più semplice tramite le scorciatoie da tastiera.

Metodo 1: creare un collegamento al sito Web Copilot

Questi passaggi mostrano come aggiungere un collegamento al sito Web Copilot sul Dock. Sebbene questo sia il modo più rapido per accedere a Copilot sul tuo Mac, non viene eseguito localmente e non puoi impostare una combinazione di tasti per avviarlo. Tuttavia, ha le stesse funzionalità dell’app, quindi non ti perderai nulla quando utilizzi l’app nel tuo browser.