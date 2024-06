Apple afferma che l’iPhone 5s è ormai obsoleto mentre l’iPod Touch 6 diventa “vintage”

Apple ha apportato oggi tre modifiche al suo elenco di prodotti vintage e obsoleti , coinvolgendo iPhone 5s, iPod touch di sesta generazione e un vecchio modello di iMac.

Innanzitutto, Apple ora considera l’iPhone 5s un prodotto “obsoleto” a livello mondiale, il che significa che gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati Apple non offrono più riparazioni o altri servizi hardware per il dispositivo. Apple afferma di considerare un prodotto “obsoleto” una volta trascorsi sette anni dall’ultima volta che l’azienda lo ha distribuito in vendita.

Apple ha rilasciato l’iPhone 5s nel settembre 2013, con la sua novità principale rappresentata dal sensore di impronte digitali Touch ID integrato nel pulsante Home. Il dispositivo ha introdotto anche il chip A7, che è stato il primo chip iPhone di Apple con architettura a 64 bit.

In secondo luogo, l’iPod touch di sesta generazione e l’edizione di fine 2015 dell’iMac da 21,5 pollici con display Retina 4K sono ora classificati come prodotti “vintage”, poiché sono passati più di cinque anni da quando l’azienda ha smesso di distribuire i dispositivi in ​​vendita. Gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati Apple possono continuare a offrire riparazioni per prodotti vintage per un massimo di altri due anni, ma solo se le parti necessarie rimangono disponibili.

L’iPod touch di sesta generazione è stato rilasciato nel 2015 ed era il penultimo modello del dispositivo. Apple ha interrotto la linea iPod touch nel 2022.

VIA