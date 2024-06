Lancio internazionale di Apple Vision Pro probabilmente previsto per luglio

Il lancio internazionale delle cuffie Vision Pro di Apple potrebbe finalmente avvenire a luglio, poco più di sei mesi dopo il rilascio del dispositivo negli Stati Uniti.

Una fonte vicina alla questione ha detto a MacRumors che il lancio internazionale di Apple Vision Pro è ora previsto per luglio. Separatamente, MacRumors è a conoscenza del fatto che alcuni Apple Store nel Regno Unito hanno recentemente ricevuto grandi consegne su pallet, che si ritiene siano divani progettati per le demo di Vision Pro, che il personale non è ancora autorizzato ad aprire. Ai responsabili delle vendite al dettaglio Apple nel Regno Unito è stato detto di iniziare il processo di pianificazione per la transizione delle Avenue per facilitare gli accessori Vision Pro. Per luglio sono previsti anche ulteriori aggiornamenti della grafica in negozio.

Il lancio internazionale del Vision Pro avverrà probabilmente nella terza o quarta settimana di luglio. Considerando questa tempistica, c’è la possibilità che Apple confermi la data durante il keynote del WWDC del 10 giugno.

Questo lasso di tempo è più tardi di quanto previsto da molti analisti, come Ming-Chi Kuo , che ha affermato che è molto probabile che Apple lanci Vision Pro a livello internazionale prima del WWDC per suscitare interesse per visionOS 2. Si dice che Regno Unito, Canada e Cina essere i primi mercati a ricevere il prodotto al di fuori degli Stati Uniti.

