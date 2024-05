MacBook Pro OLED potrebbe essere lanciato già nel 2026

È “altamente probabile” che Apple introduca nuovi MacBook Pro dotati di display OLED nel 2026, afferma la società di ricerche di mercato Omdia .

Secondo il monitoraggio delle previsioni della domanda a lungo termine di Omdia Display, si prevede che la domanda di display OLED nei dispositivi mobili crescerà del 37% dal 2023 al 2031. Questa crescita sostanziale riflette un cambiamento significativo poiché molte aziende tecnologiche, inclusa Apple, stanno incorporando sempre più pannelli OLED. nei loro notebook e tablet di fascia alta. Ricky Park, analista principale senior della pratica di ricerca Display di Omdia, ha dichiarato:

È molto probabile che Apple incorpori gli OLED nei suoi modelli MacBook Pro già nel 2026. Questa mossa potrebbe innescare un aumento significativo della domanda di OLED nel mercato dei notebook, raggiungendo potenzialmente oltre 60 milioni di unità entro il 2031.

I pannelli OLED possono controllare individualmente ciascun pixel, garantendo una riproduzione dei colori più precisa e neri più profondi rispetto ad altre tecnologie di visualizzazione comuni. Forniscono inoltre un contrasto superiore, tempi di risposta più rapidi, angoli di visualizzazione migliori e una maggiore flessibilità di progettazione.

Si prevede che la mossa di Apple di offrire display OLED sull’iPad Pro per la prima volta triplicherà la domanda di tablet OLED nel 2024 rispetto all’anno precedente. Si prevede che l’azienda introdurrà la tecnologia di visualizzazione OLED sulla maggior parte della sua gamma di tablet, inclusi iPad mini e iPad Air . Si prevede che questa decisione influenzerà le strategie di adozione degli OLED dei concorrenti e porterà la domanda di tablet OLED a superare i 30 milioni di unità entro il 2029.

Un rapporto della scorsa settimana affermava che Samsung ha iniziato a sviluppare un nuovo display OLED da 8 pollici per l’‌iPad mini‌. Lo stesso rapporto prevedeva che Apple avrebbe aggiornato ‌iPad mini‌ e ‌iPad Air‌ con la tecnologia OLED nel 2026. L’anno scorso, si diceva che Samsung stesse investendo 3,14 miliardi di dollari nella sua struttura ad Asan, in Corea del Sud, per produrre pannelli OLED per i prossimi display da 14 e 16 pollici. Modelli MacBook Pro da pollici con display OLED.

