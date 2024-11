Apple si prepara per i modelli MacBook Pro con display OLED

Apple ha incoraggiato i suoi fornitori di pannelli display ad aumentare i loro investimenti in display OLED delle dimensioni di un laptop, ha affermato la società di ricerca taiwanese TrendForce in un comunicato stampa questa settimana. Questa rivelazione arriva mentre Apple si prepara a lanciare i suoi primi modelli di MacBook Pro con display OLED, che probabilmente sono ancora a qualche anno di distanza.

In linea con i precedenti rapporti, TrendForce ha affermato che Apple prevede di iniziare a utilizzare display OLED per i MacBook tra il 2026 e il 2027.

LG e Samsung saranno probabilmente i due principali fornitori di display OLED per MacBook Pro di Apple.

Rispetto agli attuali modelli di MacBook Pro con schermi mini-LED, i vantaggi della tecnologia OLED includerebbero una maggiore luminosità, un rapporto di contrasto più elevato con neri più profondi, una migliore efficienza energetica per una maggiore durata della batteria e altro ancora. Il passaggio ai display OLED potrebbe anche contribuire a far sì che i futuri modelli di MacBook Pro abbiano un design più sottile.

Si vocifera infatti che nel 2026 verranno lanciati modelli di MacBook Pro più sottili con display OLED .

Nel frattempo, non si prevede che il MacBook Pro subisca grandi cambiamenti. Non sorprende che i modelli dell’anno prossimo dovrebbero ricevere un aumento delle specifiche per i chip M5, M5 Pro e M5 Max, ma non è prevista alcuna riprogettazione fino al passaggio ai display OLED.

Il mese scorso Apple ha aggiornato la linea MacBook Pro con i chip M4, M4 Pro e M4 Max.

