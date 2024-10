I nuovi MacBook Pro e iMac sono dotati di fotocamere migliorate con supporto “Center Stage” e “Desk View”

Tutti i nuovi modelli di MacBook Pro e iMac presentati questa settimana sono dotati di una fotocamera frontale da 12 megapixel potenziata con supporto Center Stage e Desk View.

Apple afferma che la nuova fotocamera offre “una qualità video migliorata in condizioni di illuminazione difficili”.

Center Stage è una funzionalità che ti mantiene automaticamente al centro dell’inquadratura della telecamera mentre ti muovi, mentre Desk View può mostrare agli altri partecipanti a una videochiamata sia una visuale del tuo viso sia una visuale dall’alto della tua scrivania contemporaneamente.

Center Stage è disponibile in app per videochiamate come FaceTime e Zoom. In precedenza, la funzionalità era limitata ai modelli più recenti di iPad e Mac collegati allo Studio Display esterno di Apple. I nuovi modelli di MacBook Pro e iMac sono i primi Mac a supportare Center Stage senza dover fare affidamento su uno Studio Display.

I nuovi modelli di MacBook Pro e iMac possono essere ordinati da subito e inizieranno a essere consegnati ai clienti a partire da venerdì 8 novembre.

