Ecco uno sguardo pratico al Mac Mini notevolmente più piccolo e altro ancora

Dopo aver annunciato questa settimana i nuovi modelli di iMac, Mac mini e MacBook Pro , Apple ha invitato giornalisti e creatori di contenuti selezionati a visionare personalmente i prodotti.

The Verge ha partecipato all’incontro e ha condiviso foto pratiche del Mac mini notevolmente più piccolo, delle opzioni di colore rinnovate per l’iMac, degli accessori Magic aggiornati con porte USB-C e altro ancora. Abbiamo evidenziato alcune di queste foto qui sotto e ti invitiamo a dare un’occhiata al loro articolo per una galleria completa.

Tutti i prodotti sono disponibili per l’ordine ora. I nuovi accessori Magic hanno già iniziato ad arrivare ai clienti e i nuovi Mac saranno lanciati venerdì 8 novembre.

