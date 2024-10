Apple annuncia il Mac Mini riprogettato con chip M4 e M4 Pro, due porte USB-C anteriori e altro ancora

Apple ha annunciato oggi modelli di Mac mini completamente riprogettati, dotati dei chip M4 e M4 Pro, un case notevolmente più piccolo, due porte USB-C frontali, connettività Thunderbolt 5 e molto altro.

L’aggiornamento del prodotto segna la prima volta che il ‌Mac mini‌ è stato riprogettato in oltre un decennio. L’involucro ora misura solo cinque per cinque pollici e contiene una nuova architettura termica in cui l’aria viene guidata attraverso il piede del dispositivo verso diversi livelli del sistema.

Il nuovo ‌Mac mini‌ può essere configurato con il chip M4 o M4 Pro, con quest’ultimo che consente una CPU a 14 core, una GPU a 20 core e fino a 64 GB di memoria. Il ‌Mac mini‌ con il chip M4 è dotato di una CPU a 10 core, una GPU a 10 core e ora parte da 16 GB di memoria unificata di serie. L’M4 Pro è dotato di 273 GB/s di larghezza di banda di memoria.

Apple afferma che il Mac mini M4 è fino a 1,8 volte più veloce nelle prestazioni della CPU e 2,2 volte più veloce nelle prestazioni della GPU rispetto al modello M1 del 2020. Con un massimo di 20 core, si dice che la GPU dell’M4 Pro sia fino a due volte più potente della GPU dell’M4 standard. Entrambi i chip portano per la prima volta il ray tracing accelerato tramite hardware sul ‌Mac mini‌, insieme a un Neural Engine notevolmente più potente.