Xiaomi 15 Pro annienta i benchmark di gioco, rimane fresco sotto pressione

La serie Xiaomi 15 sarà il prossimo grande lancio nella gamma di telefoni di punta dell’azienda. Questa settimana, il marchio ha confermato la data di lancio dei dispositivi in ​​Cina. Prima dell’evento, Xiaomi 15 Pro ha mostrato la sua potenza con risultati impressionanti nei test di gioco, mentre l’azienda ha confermato i dettagli sulle sue fotocamere, batteria e altro ancora.

Xiaomi 15 Pro dimostra potenza ed efficienza nei test di gioco più impegnativi

Per cominciare, lo Xiaomi 15 Pro testato ha 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di UFS 4.0. In uno dei test, il team di Antutu ha sottoposto il dispositivo con Snapdragon 8 Elite allo stress di eseguire Genshin Impact con le impostazioni grafiche massime per mezz’ora. Il dispositivo ha gestito un frame rate medio di 59,62 FPS con un consumo energetico di circa 4 W. Tuttavia, ciò che è più impressionante è che il telefono ha raggiunto una temperatura massima di soli 39 °C.

Ciò rende lo Snapdragon 8 Elite uno dei chip più efficienti quando si eseguono carichi di lavoro pesanti, come i giochi impegnativi . Il Dimensity 9400, un altro chip potente, ha raggiunto un frame rate medio simile nello stesso test, ma con un consumo energetico maggiore.

Anche il prossimo telefono di punta di Xiaomi ha eseguito Honor of Kings nelle stesse condizioni. Il dispositivo ha raggiunto una media di 119,8 FPS con una temperatura massima di 37,9 °C e un consumo energetico di soli 3,65 W. Inoltre, il test includeva l’esecuzione di Honkai: Star Rail, sempre nelle stesse condizioni. In questo caso, il dispositivo ha mostrato un frame rate medio di 59,34 FPS, mentre la temperatura massima è salita a 44,4 °C. Antutu afferma che i risultati sono “significativamente più forti” di quelli del chip Snapdragon 8 Gen 3.

Tipster Digital Chat Station ha anche condiviso i risultati di un paio di test aggiuntivi su Weibo . Nel benchmark grafico Steel Nomad Light, lo Xiaomi 15 ha ottenuto un punteggio di 2,5K. Nel frattempo, i test single-core e multi-core di GeekBench v6.6 hanno restituito punteggi rispettivamente di 3K e 9,4K. Nei benchmark trapelati in precedenza, lo Snapdragon 8 Elite è stato in grado di superare i 10K nei test multi-core di GeekBench.

Ulteriori specifiche confermate per fotocamera, batteria e display

Oltre ai risultati dei test di gioco, l’azienda ha confermato le specifiche per la batteria, le fotocamere e altro ancora dello Xiaomi 15 Pro . L’azienda seguirà la recente tendenza di altri marchi cinesi di includere batterie enormi nei loro telefoni di punta. Lo Xiaomi 15 Pro arriverà sul mercato con un’impressionante cella da 6.100 mAh. Il gigante asiatico ha anche confermato cornici simmetriche ridotte con soli 1,38 mm attorno allo schermo.

VIA