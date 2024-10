Google potrebbe rilasciare Gemini 2.0 prima della fine dell’anno

Google Gemini potrebbe presto ricevere una versione 2.0, poiché ora si dice che Google abbia in programma un lancio entro la fine dell’anno. Ciò significherebbe circa 12 mesi dopo il rilascio della prima versione, che Google ha lanciato nel dicembre del 2023.

Il nuovo strumento/conversatore AI è stato inserito in alcuni prodotti Google sin dal suo lancio. Lo puoi trovare sugli smartphone Pixel 8 e Pixel 9 di Google , ed è ora integrato con gli auricolari Pixel Buds Pro 2. È anche disponibile e integrato con Gmail, la serie Galaxy S24 e molti altri prodotti. Al momento Google è arrivato a Gemini 1.5 Pro e offre una manciata di piani Gemini per vari livelli di prezzo.

La sua versione più avanzata, opportunamente chiamata Gemini Advanced, offre accesso a funzionalità come Gemini Live, che al momento non fa molto oltre a parlarti come farebbe un normale essere umano. Tuttavia, ciò potrebbe cambiare con il lancio di Gemini 2.0.

Google potrebbe lanciare Gemini 2.0 a dicembre di quest’anno

Google ha annunciato e poi lanciato Gemini 1.0 a dicembre 2023, e ora sembra che il piano sia di annunciare e lanciare nello stesso mese un anno dopo. Secondo The Verge , Google ha intenzione di annunciare Gemini 2.0 a dicembre . Potenzialmente verrà lanciato nello stesso periodo o subito dopo.

Come con Gemini 1.0, Google potrebbe finire per distribuire la nuova versione del suo strumento di intelligenza artificiale sia agli sviluppatori che agli utenti finali. Tuttavia, non è ancora stata menzionata una data esatta. Quindi non è chiaro quando esattamente a dicembre avverranno questo annuncio e lancio.

Non è chiaro quali nuove funzionalità potrebbero essere aggiunte

Gemini ha diverse funzionalità nel suo stato attuale, ma nella sua forma più elementare puoi usarlo per ottenere risposte alle tue domande. Sia fornendogli testo o immagini e chiedendogli di fornirti maggiori informazioni sul contesto. Sebbene ora abbiamo un potenziale annuncio e data di rilascio di Gemini 2.0, non è ancora chiaro quali nuove funzionalità potrebbero arrivare insieme all’aggiornamento della versione. Google deve ancora confermare i dettagli sul lancio o cosa porterà sul tavolo il nuovo modello.

