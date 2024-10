Android 16 riceverà notifiche simili a Dynamic Island

Google potrebbe introdurre le “Rich Ongoing Notifications” in Android 16. Le app con accesso a questa funzionalità potrebbero mostrare notifiche simili a Dynamic Island di Apple.

Android 16 potrebbe consentire alle app di accedere alle notifiche dinamiche

Che si tratti di iOS di Apple per iPhone o di Android di Google , entrambi i sistemi operativi ottimizzano le notifiche. Gestite correttamente, le notifiche possono avere un impatto significativo sull’utilizzo del dispositivo e delle app installate.

Android consente la chiusura delle app. A differenza di iOS, la maggior parte delle app Android non è sempre in esecuzione. Quindi, Google continua a modificare le notifiche per renderle intuitive, utili e, allo stesso tempo, meno distraenti.

Google ha finora reso ogni notifica ignorabile. Android riduce al minimo le notifiche heads-up durante la visualizzazione di video. Inoltre, recenti aggiornamenti Android bloccano le vecchie notifiche. Andando avanti, il sistema operativo Android potrebbe consentire alle app di creare “Rich Ongoing Notifications”.

Cosa sono le Rich Ongoing Notifications e come funzionano?

Le notifiche sono migliorate notevolmente nel sistema operativo Android. Tuttavia, la barra di stato mostra ancora le icone delle app. In altre parole, le app si limitano a comunicare all’utente che hanno una notifica.

Secondo Android Authority , l’ultima versione di Android 15 QPR1 Beta 3 ha una nuova API chiamata Rich Ongoing Notifications . Consente alle app Android di mostrare più di una semplice icona nella barra di stato.

L’API potrebbe consentire alle app di creare “chip” dinamici. Queste notifiche potrebbero avere il loro testo e colore di sfondo. Apparirebbero sulla barra di stato.

Al momento, le Rich Ongoing Notifications non sono attive nemmeno nell’ultima versione beta 3 di Android 15 QPR1. Inoltre, non sono disponibili per le app Android. Quindi, non è chiaro come Google modificherebbe le notifiche sulla barra di stato. Tuttavia, toccando i chip potrebbe essere visualizzata la notifica o offrire maggiori informazioni sulla notifica in corso.

Sebbene le notifiche dinamiche non possano ancora essere sperimentate, sarebbe lecito supporre che Google stia sperimentando le notifiche sulla barra di stato. Poiché la versione stabile di Android 15 è già disponibile, Google potrebbe introdurre Rich Ongoing Notifications in Android 16.

